Очільник Кабміну заявив, що йдеться про суму у розмірі 2 мільярдів євро. За словами Шмигаля, цей транш є частиною масштабнішої програми з допомоги для України.

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Нова фінансова допомога від ЄС

Шмигаль уточнив, що додатковий фінансовий ресурс допоможе покрити актуальні видатки з державного бюджету. Для прикладу, до цього переліку входять такі сфери:

Гуманітарна;

Соціальна.

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Згідно з даними від глави Кабміну, транш у 2 мільярди євро – це частина пакета фінансової допомоги у розмірі 5 мільярдів євро. Тоді як загальна сума, яку отримала Україна від Європейського Союзу у 2022 році становить 4,2 мільярда євро у вигляді макрофінансової допомоги.

Шмигаль додав, що ці кошти значно допомогли як зміцнити українську економіку, так і вистояти у масштабному протистоянні з державою-агресоркою. Глава Уряду також висловив слава подяки партнерам з Європи та підмітив, що вони продовжують працювати над новими фінансовими програмами на 2023 рік.