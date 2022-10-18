Очільник Кабміну заявив, що йдеться про суму у розмірі 2 мільярдів євро. За словами Шмигаля, цей транш є частиною масштабнішої програми з допомоги для України.
Зверніть увагу Золото – один із найпопулярніших активів під час криз: що прогнозують експерти
Нова фінансова допомога від ЄС
Шмигаль уточнив, що додатковий фінансовий ресурс допоможе покрити актуальні видатки з державного бюджету. Для прикладу, до цього переліку входять такі сфери:
- Гуманітарна;
- Соціальна.
Згідно з даними від глави Кабміну, транш у 2 мільярди євро – це частина пакета фінансової допомоги у розмірі 5 мільярдів євро. Тоді як загальна сума, яку отримала Україна від Європейського Союзу у 2022 році становить 4,2 мільярда євро у вигляді макрофінансової допомоги.
Шмигаль додав, що ці кошти значно допомогли як зміцнити українську економіку, так і вистояти у масштабному протистоянні з державою-агресоркою. Глава Уряду також висловив слава подяки партнерам з Європи та підмітив, що вони продовжують працювати над новими фінансовими програмами на 2023 рік.