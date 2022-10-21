Свириденко заявила, что главной целью после завершения полномасштабной войны России будет осуществление масштабного экономического скачка. По ее словам, речь идет о таком явлении как экономическое чудо.

Полезно Инвестиционный бум в мире: как начать и избежать мошенников

Экономическое чудо Украины и инвестиции

Политик добавила, что для этого Украине нужно будет активно привлекать инвестиции для развития промышленности. Речь идет о потребности в суммах в размере 70 – 80 миллиардов долларов каждый год в течение 5 лет.

Это большой вызов,

– заявила Юлия Свириденко в рамках выступления на бизнес-форуме.

Первая вице-премьер-министр добавила, что даже во время полномасштабной войны Украина привлекает внимание инвесторов. Интересно, что в этот список входит и Китай. Свириденко подчеркнула, что практической реализации планов с инвестициями должно способствовать страхование военных рисков на уровне и 90%.

К теме! ЕС поможет Украине пройти зиму. Для этого Европейская комиссия выделила дополнительные 175 миллионов евро. В то время как для поддержки национальной экономики официальный Киев получил от блока транш в размере 2 миллиардов евро.

По поводу этого вопроса существуют договоренности, которых удалось достичь с Многосторонним агентством по гарантированию инвестиций (MIGA) из Группы Всемирного банка. В список приоритетных секторов включили:

military tech,

сельское хозяйство,

металлургию,

IT,

глубинную переработку и развитие малого и среднего бизнеса.

По словам политика, все осознают, что Украина будет крайне привлекательным местом для инвестиций после войны. Кроме того, она добавила, что продолжается переговорный процесс с компанией BlackRock.

Главный вопрос – структурирование фонда, который будет заниматься привлечением частных инвестиций и будет содействовать партнерству на уровне государства и приватного сектора.

Инвестиционная компания Goldman Sachs также проявляет интерес. Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский вел переговоры с представителями обеих компаний. Очевидно, что ключевой темой была инвестиция в Украину.