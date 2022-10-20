У Європейській комісії, яка є вищим виконавчим органом ЄС, заявили, що зима 2022 – 2023 років принесе низку потужних викликів для України.

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Нова допомога від Євросоюзу

Європейська комісія наголосила, що на фоні цього потрібно бути готовими. Тому ЄС збільшить гуманітарну допомогу для України на 175 мільйонів євро. Головна ціль – захистити найбільш вразливих жителів України. З них 25 мільйонів євро передадуть на операції в Молдові, за даними офіційного сайту комісії.

Цікаво! Глава Кабміну Денис Шмигаль заявив, що ЄС передав Україні 2 мільярди євро для підтримки економічної стабільності країни. Він додав, що це частина масштабнішого пакета допомоги.

Йдеться про забезпечення таких потреб як освіта, їжа, доступ до води та захисту від холодів, заявив єврокомісар з питань управління кризами Янез Ленарчіч. Крім того, у рамках програми rescEU розгорнуть тимчасові укриття на зиму у кількох містах України:

Рівному,

Бучі,

Харкові.

У рамках першого пілотного проєкту в Україні розмістять понад 1500 тимчасових притулків з ліжками та обігрівачами. Тимчасові житлові одиниці, які обладнані всіма базовими елементами, доставлять в Україну з надзвичайних запасів rescEU, розміщених у Швеції, повідомляє "Суспільне".

Важливо! Загалом з новим траншем ЄС уже передав Україні понад 500 мільйонів євро на гуманітарну допомогу у відповідь на повномасштабну війну Росії проти України.

Європейська комісія також придбала Комісія тисячі ліжок задля надання тимчасово переміщеним особам та біженцям, які можна буде використовувати у центрах тимчасового розміщення. Наголошують, що організація цих притулків – це тимчасове рішення.