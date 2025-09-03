За скільки НБУ може купити рідкісні монети?

У коментарі 24 Каналу НБУ зазначив, що для регулятора номінальна вартість усіх монет однакова. Тобто усі "особливості" копійок жодного значення не мають.

Згідно з нормативними документами НБУ, усі монети мають номінальну вартість, тобто і ті, що вважаються колекціонерами рідкісними і поширеними – мають однакову вартість. Для нас не існує "рідкісних" зразків – чи то карбування різними штемпелями, чи варіації герба. Це більше сфера інтересів колекціонерів,

— зазначають спеціалісти у Музеї грошей НБУ.

Зверніть увагу! Фахівці НБУ додають, що певні відмінності можуть виникати, адже інструменти для виготовлення грошей зношуються та замінюються.

Також НБУ виключає масове потрапляння в обіг відверто бракованих монет. Це доволі рідкісний випадок. Річ у тім, що Банкнотно-монетний двір Нацбанку здійснює суворий контроль над усіма грошима, що входять в обіг.

Які монети цінні для нумізматів? Нумізмати вважають цінними монети, які мають особливості у шрифті, рельєфі, відтінках металу. Навіть якесь незначне відхилення від загального дизайну, може зробити звичайну копійку надцінною серед колекціонерів. Аби дізнатися актуальну вартість монети, необхідно ознайомитись з каталогами на спеціалізованих сервісах.

Які є цікаві копійки в Україні?