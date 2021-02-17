Готівковий курс на 17 лютого: долар виріс в ціні, євро – подешевшало

Курс гривні щодо долара та євро 17 лютого на готівковому ринку рухалися в різних напрямках. Так, американська валюта виросла в ціні, а європейська навпаки – впала.

За даними finance.ua, долар у середу, 17 лютого, купували за 27,79 гривні (+1 копійка у порівнянні з вівторком, 16 лютого), а продавали – по 28,02 гривні (+1 копійка).

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Євро у середу купували за 33,41 гривні (-10 копійок), а продавали по 33,81 гривні (-10 копійок).

Готівковий курс валют у Києві 17 лютого такий:

Джерело: "ДСД Фінанс"

долар – 27,88 гривні (купівля) і 27,93 гривні (продаж);

євро – 33,55 гривні (купівля) і 33,70 гривні (продаж).

За курсом валют від НБУ 17 лютого, долар подешевшав на 15 копійок і зупинився на позначці що 27,83 гривні. Європейська валюта також впала в ціні, у середу її оцінили в 33,77 гривні.

Як змінювався готівковий курс у 2021

На початку 2021 року, у січні, окрім короткого періоду у середині місяця, готівковий курс долара падав відносно гривні.

У лютому така тенденція продовжилась. На це насамперед вплинула увага інвесторів до українських облігацій внутрішньої державної позики. Курс гривні падає також через негативні новини від МВФ.