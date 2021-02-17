На середу, 17 лютого, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Яким є курс гривні, читайте на Фінанси 24.

Офіційний курс валют долара та євро на 17 лютого

У середу, 17 лютого, Нацбанк встановив офіційний курс долара на рівні 27,83 гривні. Це на 15 копійок менше, ніж 16 лютого.

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Європейська валюта також суттєво впала в ціні. Відтак, євро у вівторок оцінили в 33,77 гривні, що на 16 копійок менше, ніж попереднього банківського дня.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар: 27,90 – 27,92 гривні.

Євро: 33,75 – 33,78 гривні.

Скільки коштувала валюта в обмінниках

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 27,78 гривні, продаж – 28,00 гривні.

Євро: купівля – 33,51 гривні, продаж – 33,91 гривні.

Чого очікувати від курсу гривні у 2021 році

У бюджеті на 2021 рік ціну української гривні заклали на рівні 29,1 за долар .

. За прогнозами МВФ, у 2021 році курс гривні щодо долара становитиме 28,12 гривні.

Водночас експерти в консенсус-прогнозі від Мінекономіки переконані, що 1 долар у 2021 році коштуватиме 28,6 гривні.

Як змінювався курс валют у 2020 році

Гривня почала 2020 рік з курсом 23,69 за долар, а закінчила на позначці 28,27 гривні. Отже, українська валюта впала майже на 20% щодо долара. Головними факторами, які вплинули на курс валют, є:

карантинні заходи;

ситуація на світових ринках;

переговори з МВФ;

відставка голови НБУ;

продажі аграріїв;

бажання нерезидентів вкладатися в облігації внутрішньої державної позики.