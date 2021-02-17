Курс гривны к доллару и евро 17 февраля на наличном рынке двигались в разных направлениях. Так, американская валюта выросла в цене, а европейская наоборот – упала.

По данным finance.ua, доллар во среду, 17 февраля, покупали за 27,79 гривны (+1 копейка по сравнению с вторником, 16 февраля), а продавали – по 28,02 гривны (+2 копейка).

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Евро во среду покупали за 33,41 гривны (-10 копеек), а продавали по 33,81 гривны (-10 копеек).

Наличный курс валют в Киеве 17 февраля таков:

Источник: "ДСД Финанс"

доллар – 27,88 гривны (покупка) и 27,93 гривны (продажа)

евро – 33,55 гривны (покупка) и 33,70 гривны (продажа).

По курсу валют от НБУ 17 февраля, доллар подешевел на 15 копеек и остановился на отметке что 27,83 гривны. Европейская валюта также упала в цене, в среду ее оценили в 33,77 гривны.

Как менялся наличный курс в 2021

В начале 2021, в январе, кроме короткого периода в середине месяца, наличный курс доллара падал по отношению к гривне.

В феврале такая тенденция продолжилась. На это прежде всего повлияла внимание инвесторов к украинским облигаций внутреннего государственного займа. Курс гривны падает также через негативные новости от МВФ

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