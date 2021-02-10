Українська гривня показує позитивні результати на міжбанківському валютному ринку. За перший тиждень лютого вона зміцнилась на 1,4% щодо долара.

Голова ради Національного банку Богдан Данилишин заявив, що курс гривні щодо долара зміцнився до 5-місячного максимуму. У своєму фейсбук-дописі він назвав головні причини.

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Чому курс гривні щодо долара зміцнився

"Факторами, які сприяють укріпленню курсу гривні, залишаються позитивна кон'юнктура на світових товарних ринках (хоча стрімке зростання світових цін на нафту та природний газ дещо погіршило умови торгівлі для України) та значний попит іноземних інвесторів на активи країн, що розвиваються", – заявив Данилишин.

Довідка. Станом на 10 лютого долар в Україні, за даними Нацбанку, становить 27,64 гривні.

Головні цифри за останній тиждень

► Обсяг інтервенцій Національного банку з купівлі іноземної валюти за 1 – 8 лютого 2021 року становив 160 мільйонів доларів, а обсяг міжнародних резервів НБУ збільшився до 28,7 мільярда доларів.

► Обсяг гривневих облігацій внутрішньої позики (ОВДП) у власності нерезидентів за тиждень зріс на 1,7 мільярда гривень – до 96,5 мільярда гривень, що становить 10,9% гривневих ОВДП в обігу.

Вклади у державні цінні папери

За словами голови ради НБУ, попит на державні цінні папери з боку нерезидентів обумовлений високою дохідністю, яка під час першого аукціону лютого становила 11,77%, що майже на 50 базисних пунктів вище, ніж середньозважена вартість розміщень у січні.

"Збільшили свої вкладення у гривневі державні цінні папери також банки (+2,1 мільярда гривень за тиждень) та юридичні особи (+1,2 мільярда гривень), – додав Богдан Данилишин.



Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу

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