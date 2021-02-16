Готівковий курс на 16 лютого: долар і євро впали в ціні

Джерело:24 канал
Курс гривні щодо долара та євро 16 лютого на готівковому ринку рухався в одному напрямку. Так, американська та європейська валюти впали в ціні.
За даними finance.ua, долар у вівторок, 16 лютого, купували за 27,77 гривні (-2 копійки у порівнянні з понеділком, 13 лютого), а продавали – по 28,99 гривні (-4 копійки).
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Євро у вівторок купували за 33,50 гривні (-3 копійки), а продавали по 33,91 гривні (-3 копійки).
Джерело: "ДСД Фінанс"
За курсом валют від НБУ 16 лютого, долар подорожчав на 14 копійок і зупинився на позначці що 27,98 гривні. Європейська валюта також виросла в ціні, у вівторок її оцінили в 33,93 гривні.