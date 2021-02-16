Курс гривні щодо долара та євро 16 лютого на готівковому ринку рухався в одному напрямку. Так, американська та європейська валюти впали в ціні.

За даними finance.ua, долар у вівторок, 16 лютого, купували за 27,77 гривні (-2 копійки у порівнянні з понеділком, 13 лютого), а продавали – по 28,99 гривні (-4 копійки).

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Євро у вівторок купували за 33,50 гривні (-3 копійки), а продавали по 33,91 гривні (-3 копійки).

Готівковий курс валют у Києві 16 лютого такий:

Джерело: "ДСД Фінанс"

долар – 27,90 гривні (купівля) і 27,98 гривні (продаж);

євро – 33,70 гривні (купівля) і 33,80 гривні (продаж).

За курсом валют від НБУ 16 лютого, долар подорожчав на 14 копійок і зупинився на позначці що 27,98 гривні. Європейська валюта також виросла в ціні, у вівторок її оцінили в 33,93 гривні.

Як змінювався готівковий курс у 2021

Протягом всього січня , за винятком короткого періоду у середині місяця, готівковий курс долара падав відносно гривні.

, за винятком короткого періоду у середині місяця, готівковий курс долара падав відносно гривні. У лютому цей тренд падіння продовжився, чому сприяли увага інвесторів до українських ОВДП, зокрема. Та з негативними новинами від МВФ тепер падає гривня.

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