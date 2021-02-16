Курс гривны к доллару и евро 16 февраля на наличном рынке двигался в одном направлении. Так, американская и европейская валюты упали в цене.

По данным finance.ua, доллар во вторник, 16 февраля, покупали за 27,77 гривны (-2 копейки по сравнению с понедельником, 13 февраля), а продавали – по 27,99 гривны (-4 копейки).

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Евро во вторник покупали за 33,50 гривны (-3 копейки), а продавали по 33,91 гривны (-3 копейки).

Наличный курс валют в Киеве 16 февраля таков:

Источник: "ДСД Финанс"

доллар – 27,90 гривны (покупка) и 27,98 гривны (продажа)

евро – 33,70 гривны (покупка) и 33,80 гривны (продажа).

По курсу валют от НБУ 16 февраля, доллар подорожал на 14 копеек и остановился на отметке 27,98 гривны. Европейская валюта также упала в цене, во вторник ее оценили в 33,93 гривны.

Как менялся наличный курс в 2021

В течение всего января , за исключением короткого периода в середине месяца, наличный курс доллара падал по отношению к гривне.

, за исключением короткого периода в середине месяца, наличный курс доллара падал по отношению к гривне. В феврале этот тренд падения продолжился, чему способствовали внимание инвесторов к украинским ОВГЗ, в частности. Но с негативными новостями от МВФ теперь падает гривна.

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