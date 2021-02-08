Готівковий курс на 8 лютого: долар і євро вкотре впали в ціні

Курс гривні щодо долара та євро 8 лютого на готівковому ринку рухався в одному напрямку. Так, американська та європейська валюти значно впали в ціні.
За даними finance.ua, долар у понеділок, 8 лютого, купували за 27,64 гривні (-8 копійок у порівнянні з суботою, 6 лютого), а продавали – по 27,86 гривні (-6 копійок).
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Євро у понеділок купували за 33,09 гривні (-2 копійки), а продавали по 33,49 гривні (без змін).
Джерело: "ДСД Фінанс"
За курсом валют від НБУ 8 лютого, долар подешевшав на 12 копійок і становив 27,77 гривні. Європейська валюта також впала в ціні, у понеділок її оцінили в 33,28 гривні.