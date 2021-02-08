Гривня стрімко росте: що буде з курсом долара цього тижня
У 2021 році гривня стрімко зміцнюється відносно долара. І цього тижня українська валюта може продовжити цю тенденцію.
Джерело:24 канал
Курс гривні цього тижня
За розрахунками "Мінфіну", в період з 8 по 12 лютого коридор по долару на міжбанку буде в межах 27,60 – 28,00 гривні. У банках готівковий курс долара буде в межах 27,50 − 28,20.
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Водночас аналітики, опитані Liga.net сходяться на думці, що гривня цього тижня буде в діапазоні 27,50 – 27,90.
Що впливає на гривню
МВФ: невідомий результат
Переговори щодо продовження співпраці України з МВФ тривають і саме цього тижня можуть бути відомі деталі: буде наступний транш чи ні та коли. Позитивні новини зміцнять гривні через прихід інвесторів та більшу довіру в той час, як негативні новини можуть зашкодити курсу гривні.
Нагадаємо, що перший транш у розмірі 2,1 мільярда гривень Україна отримала ще у червні 2020 року. Минулого року очікували ще 2 транші, але їх так і не отримали.
Нерезиденти й ОВДП
З початку року іноземці вклалися в ОВДП в сумі 12 мільярдів гривень, за даними Міністерства фінансів. Це значна сума, яка підживлює курс гривні, адже іноземці, щоб вкластися, – продають на ринок іноземну валюту і купують українську.
Втручання НБУ
Нацбанк не дає гривні швидко зміцнюватися. Минулого тижня, НБУ купив 90 мільйонів доларів на ринку у золотовалютні запаси. Цього тижня Нацбанк може продовжити інтервенції.
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