Наличный курс на 8 февраля: доллар и евро снова упали в цене
Курс гривны относительно доллара и евро 8 февраля на наличном рынке двигался в одном направлении. Так, американская и европейская валюты значительно упали в цене.
По данным finance.ua, доллар в понедельник, 8 февраля, покупали за 27,64 гривны (-8 копеек по сравнению с субботой, 6 февраля), а продавали – по 27,86 гривны (-6 копееек).
Актуально Гривна стремительно растет: что будет с курсом доллара на этой неделе
Евро в понедельник покупали за 33,09 гривны (-2 копейки), а продавали по 34,49 гривны (без изменений).
Наличный курс валют в Киеве 5 февраля таков:
Источник: "ДСД Финанс"
- доллар – 27,74 гривны (покупка) и 27,79 гривны (продажа)
- евро – 33,20 гривны (покупка) и 33,35 гривны (продажа).
По курсу валют от НБУ 8 февраля, доллар подешевел на 12 копеек и составил 27,77 гривны. Европейская валюта также упала в цене, в понедельник ее оценили в 33,28 гривны.
Как менялся наличный курс в 2021
- В течение всего января, за исключением короткого периода в середине месяца, наличный курс доллара падал по отношению к гривне.
- В феврале этот тренд падения продолжился, чему способствовали внимание инвесторов к украинским ОВГЗ, в частности.
Поделиться новостью