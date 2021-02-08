Курс гривны относительно доллара и евро 8 февраля на наличном рынке двигался в одном направлении. Так, американская и европейская валюты значительно упали в цене.

По данным finance.ua, доллар в понедельник, 8 февраля, покупали за 27,64 гривны (-8 копеек по сравнению с субботой, 6 февраля), а продавали – по 27,86 гривны (-6 копееек).

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Евро в понедельник покупали за 33,09 гривны (-2 копейки), а продавали по 34,49 гривны (без изменений).

Наличный курс валют в Киеве 5 февраля таков:

Источник: "ДСД Финанс"

доллар – 27,74 гривны (покупка) и 27,79 гривны (продажа)

евро – 33,20 гривны (покупка) и 33,35 гривны (продажа).

По курсу валют от НБУ 8 февраля, доллар подешевел на 12 копеек и составил 27,77 гривны. Европейская валюта также упала в цене, в понедельник ее оценили в 33,28 гривны.

Как менялся наличный курс в 2021

В течение всего января , за исключением короткого периода в середине месяца, наличный курс доллара падал по отношению к гривне.

, за исключением короткого периода в середине месяца, наличный курс доллара падал по отношению к гривне. В феврале этот тренд падения продолжился, чему способствовали внимание инвесторов к украинским ОВГЗ, в частности.

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