Курс гривні щодо долара та євро 8 лютого на готівковому ринку рухався в одному напрямку. Так, американська та європейська валюти значно впали в ціні.

За даними finance.ua, долар у понеділок, 8 лютого, купували за 27,64 гривні (-8 копійок у порівнянні з суботою, 6 лютого), а продавали – по 27,86 гривні (-6 копійок).

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Євро у понеділок купували за 33,09 гривні (-2 копійки), а продавали по 33,49 гривні (без змін).

Готівковий курс валют у Києві 8 лютого такий:

Джерело: "ДСД Фінанс"

долар – 27,74 гривні (купівля) і 27,79 гривні (продаж);

євро – 33,20 гривні (купівля) і 33,35 гривні (продаж).

За курсом валют від НБУ 8 лютого, долар подешевшав на 12 копійок і становив 27,77 гривні. Європейська валюта також впала в ціні, у понеділок її оцінили в 33,28 гривні.

Як змінювався готівковий курс у 2021

Протягом всього січня , за винятком короткого періоду у середині місяця, готівковий курс долара падав відносно гривні.

, за винятком короткого періоду у середині місяця, готівковий курс долара падав відносно гривні. У лютому цей тренд падіння продовжився, чому сприяли увага інвесторів до українських ОВДП, зокрема.

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