Готівковий курс на 3 лютого: долар та євро обвалились в ціні

Курс гривні щодо долара та євро 3 лютого на готівковому ринку рухався в одному напрямку. Так, американська та європейська валюти значно впали в ціні.
Джерело: 24 канал
За даними Finance.ua, долар у середу, 3 лютого, купували за 27,77 гривні (-18 копійок у порівнянні з вівторком, лютого), а продавали – по 28,11 гривні (-4 копійки).
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Євро у середу купували за 33,47 гривні (-14 копійок), а продавали по 33,85 гривні (-15 копійок).
Джерело: "ДСД Фінанс"
За курсом валют від НБУ 3 лютого, долар коштував так само як і попереднього банківського дня – 28,06 гривні. Європейська валюта навпаки – значно впала в ціні, у середу її оцінили в 33,79 гривні.
Протягом всього січня, за винятком короткого періоду у середині місяця, готівковий курс долара падав відносно гривні.Ми бачимо можливості, ви заробляєте на них! Замовте безкоштовну консультацію з питань вигідних інвестицій у експертів Forex Club.