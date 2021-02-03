Курс гривні щодо долара та євро 3 лютого на готівковому ринку рухався в одному напрямку. Так, американська та європейська валюти значно впали в ціні.

Джерело: 24 канал

За даними Finance.ua, долар у середу, 3 лютого, купували за 27,77 гривні (-18 копійок у порівнянні з вівторком, лютого), а продавали – по 28,11 гривні (-4 копійки).

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Євро у середу купували за 33,47 гривні (-14 копійок), а продавали по 33,85 гривні (-15 копійок).

Готівковий курс валют у Києві 3 лютого такий:

Джерело: "ДСД Фінанс"

долар – 27,98 гривні (купівля) і 28,05 гривні (продаж);

євро – 33,55 гривні (купівля) і 33,70 гривні (продаж).

За курсом валют від НБУ 3 лютого, долар коштував так само як і попереднього банківського дня – 28,06 гривні. Європейська валюта навпаки – значно впала в ціні, у середу її оцінили в 33,79 гривні.

Як змінювався готівковий курс у 2021

Протягом всього січня, за винятком короткого періоду у середині місяця, готівковий курс долара падав відносно гривні.

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