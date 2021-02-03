Курс гривны относительно доллара и евро 3 февраля на наличном рынке двигался в одном направлении. Так, американская и европейская валюты значительно упали в цене.

Источник: 24 канал

По данным Finance.ua, доллар в среду, 3 февраля, покупали за 27,77 гривны (-18 копеек по сравнению с вторником, 2 февраля), а продавали – по 28,11 гривны (-4 копейки).

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Евро во среду покупали за 33,47 гривны (-14 копеек), а продавали по 33,85 гривны (-15 копеек).

Наличный курс валют в Киеве 3 февраля таков:

Источник: "ДСД Финанс"

доллар – 28,98 гривны (покупка) и 28,05 гривны (продажа)

евро – 33,55 гривны (покупка) и 33,70 гривны (продажа).

По курсу валют от НБУ 3 февраля, доллар стоил так же как и в предыдущем банковского дня – 28,06 гривны. Европейская валюта наоборот – значительно упала в цене, в среду ее оценили в 33,79 гривны.

Как менялся наличный курс в 2021

В течение всего января, за исключением короткого периода в середине месяца, наличный курс доллара падал по отношению к гривне.

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