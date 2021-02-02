У 2017 році бізнесмен Діді Тайхутту і його сім'я ризикнули та продали всі свої статки, аби купити біткойн. Ця історія вразила весь світ, однак зараз виникає питання – чи не пожаліли про це сміливці.

Джерело: Entrepreneur's Handbook

Як нідерландська сім'я наважилась на такий крок та як змінилось їхнє життя після цього – читайте далі.

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Як все починалось

У 2017 році подружжя із трьома дітьми вирішило кардинально змінити своє життя. Вони продали бізнес, яким чоловік займався 11 років, а також будинок, автомобіль, пенсійні заощадження та накопичення. І це все заради біткойна.

Після цього сім'я придбала фургон, щоб почати мінімалістичне кочове життя, чекаючи криптобуму.



Криптосім'я з Нідерландів / Фото з твіттеру

Вони інвестували в біткойн, коли він коштував 3,5 тисячі доларів. Сьогодні, станом на 2 лютого, ціна криптовалюти сягнула понад 35 тисячі доларів.

Скільки біткойнів має на рахунку сім'я Тайхутту невідомо. Якщо підрахувати, то у 2017 році його будинок коштував 300 тисяч доларів – це приблизно 85 біткойнів на той час. Припустимо, що йому вдалось купити 100 біткойнів, сьогодні це приблизно понад 3 500 000 доларів. Однак сім'ю не спокушають такі суми, адже у 2017 році подібне ралі криптовалюти закінчилось плачевно.

"Біткойн у 2022 році виросте до 200 тисяч доларів"

Коли в 2018 році ціна на біткойн після рекордних показників впала, Тайхутту і його родина не запанікували. Замість цього вони реінвестували.

"Коли біткойн впав, ми почали купувати більше… Не здивуюся, якщо до 2022 року він (біткойн – Фінанси 24) досягне 200 тисяч доларів", – заявив бізнесмен.

The only #gold I own is this fake golden #bitcoin watch pic.twitter.com/u3avqQXtBl — ₿ Didi Taihuttu ₿ (@Diditaihuttu) December 7, 2020

Що планує криптосім'я робити далі

Сім'я Тайхутту планує продовжувати свою пригоду без банківських рахунків і статків. Сміливості їм, ймовірно, додають прогнози Діді, які постійно справджуються. Так, у 2017 році він казав, що біткойн у 2020 році виросте до 20 тисяч доларів, і так дійсно сталось.



Сім'я Тайхутту не планує зупинятись у своїй криптопригоді / Фото з фейсбук-сторінки Діді Тайхутту

Тайхутту також стверджував, що біткойнами управляти стає все легше і вони з кожним днем набирають популярності, особливо серед багатих інвесторів.

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