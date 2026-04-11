Обмінники різко переписали ціни: скільки коштують долар і євро сьогодні
У суботу, 11 квітня, офіційний курс долара становить 43,46 гривні, а євро – 50,79 гривні. Однак в обмінниках купівля іноземної валюти різко пішла вниз.
Який курс валют у банках?
У банках на ранок 11 квітня долар торгується стабільно, а от євро знову пішло вгору, як свідчать дані сайту "Мінфін".
- Купівля долара у суботу проводиться в середньому по 43,25 гривні (без змін до п'ятниці), а продаж – 43,75 гривні (теж без змін).
- Тоді як купівля євро коштує в середньому 50,60 гривні (+10 копійок), а продаж – 51,30 гривні (+11 копійок).
Що з курсом валют на чорному ринку?
На чорному ринку ситуація євро теж дорожчає, хоч і не так суттєво, як в банках.
- В середньому купівля долара здійснюється по 43,62 гривні (+1 копійка), а продаж – по 43,64 гривні (-2 копійки).
- Купівля євро проходить в середньому по 50,83 гривні (+2 копійки), а продаж – по 50,95 гривні (+2 копійки).
Який курс валют в обмінниках?
В обмінниках, за даними finance.ua, купівля долара обвалилася майже на 50 копійок.
- Купують долар в середньому по 42,42 гривні (-46 копійок), а продають – по 43,65 гривні (+1 копійка).
- Водночас купівля євро коштує в середньому 50,35 гривні (-22 копійки), а продаж – 51,22 гривні (+ 12 копійок).
Що буде з валютним ринком далі?
Національний банк і надалі відіграє ключову роль на валютному ринку, фактично залишаючись його головним регулятором. У разі зростання попиту на валюту він втручається через інтервенції, щоб згладжувати дисбаланси та не допустити різких коливань курсу.
Водночас міжнародні резерви України дещо скоротилися. Станом на 1 квітня 2026 року вони зменшилися приблизно на 5% і становлять близько 52 мільярдів доларів. Однією з причин такого зниження стали саме валютні інтервенції, які регулятор проводив для підтримки стабільності гривні.
Попри це, у Нацбанку запевняють що нинішнього рівня міжнародних резервів цілком достатньо, щоб утримувати ситуацію на валютному ринку під контролем.
Як розповів у коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, додатковий тиск на валютний ринок створює подорожчання пального, що автоматично підтягує ціни в інших секторах. У такі періоди люди частіше обирають іноземну валюту як спосіб зберегти купівельну спроможність своїх заощаджень.
Втім, політика Нацбанку, спрямована на підтримку гривні та розвиток гривневих депозитів, може стримувати цей процес і виступати противагою інфляційному тиску. За оцінками експерта, у квітні курс долара коливатиметься в межах 43,75 – 44,50 гривні, тоді як євро може перебувати в діапазоні 49,5 – 52 гривень.