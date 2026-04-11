Який курс валют у банках?

У банках на ранок 11 квітня долар торгується стабільно, а от євро знову пішло вгору, як свідчать дані сайту "Мінфін".

Купівля долара у суботу проводиться в середньому по 43,25 гривні (без змін до п'ятниці), а продаж – 43,75 гривні (теж без змін).

Тоді як купівля євро коштує в середньому 50,60 гривні (+10 копійок), а продаж – 51,30 гривні (+11 копійок).

Що з курсом валют на чорному ринку?

На чорному ринку ситуація євро теж дорожчає, хоч і не так суттєво, як в банках.

В середньому купівля долара здійснюється по 43,62 гривні (+1 копійка), а продаж – по 43,64 гривні (-2 копійки).

Купівля євро проходить в середньому по 50,83 гривні (+2 копійки), а продаж – по 50,95 гривні (+2 копійки).

Який курс валют в обмінниках?

В обмінниках, за даними finance.ua, купівля долара обвалилася майже на 50 копійок.

Купують долар в середньому по 42,42 гривні (-46 копійок), а продають – по 43,65 гривні (+1 копійка).

Водночас купівля євро коштує в середньому 50,35 гривні (-22 копійки), а продаж – 51,22 гривні (+ 12 копійок).

