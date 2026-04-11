Обменники резко переписали цены: сколько стоят доллар и евро сегодня

В субботу, 11 апреля, официальный курс доллара составляет 43,46 гривны, а евро – 50,79 гривны. Однако в обменниках покупка иностранной валюты резко пошла вниз.

Какой курс валют в банках?

В банках на утро 11 апреля доллар торгуется стабильно, а вот евро снова пошло вверх, как свидетельствуют данные сайта "Минфин".

Смотрите также Пальмовая ветвь, фонтан и палитра: что означают специальные символы на гривнах

Покупка доллара в субботу проводится в среднем по 43,25 гривны (без изменений к пятнице), а продажа – 43,75 гривны (тоже без изменений).

Тогда как покупка евро стоит в среднем 50,60 гривны (+10 копеек), а продажа – 51,30 гривны (+11 копеек).

Что с курсом валют на черном рынке?

На черном рынке ситуация евро тоже дорожает, хоть и не так существенно, как в банках.

В среднем покупка доллара осуществляется по 43,62 гривны (+1 копейка), а продажа – по 43,64 гривны (-2 копейки).

Покупка евро проходит в среднем по 50,83 гривны (+2 копейки), а продажа – по 50,95 гривны (+2 копейки).

Какой курс валют в обменниках?

В обменниках, по данным finance.ua, покупка доллара обвалилась почти на 50 копеек.

Покупают доллар в среднем по 42,42 гривны (-46 копеек), а продают – по 43,65 гривны (+1 копейка).

В то же время покупка евро стоит в среднем 50,35 гривны (-22 копейки), а продажа – 51,22 гривны (+ 12 копеек).

Что будет с валютным рынком дальше?