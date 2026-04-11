Какой курс валют в банках?
В банках на утро 11 апреля доллар торгуется стабильно, а вот евро снова пошло вверх, как свидетельствуют данные сайта "Минфин".
- Покупка доллара в субботу проводится в среднем по 43,25 гривны (без изменений к пятнице), а продажа – 43,75 гривны (тоже без изменений).
- Тогда как покупка евро стоит в среднем 50,60 гривны (+10 копеек), а продажа – 51,30 гривны (+11 копеек).
Что с курсом валют на черном рынке?
На черном рынке ситуация евро тоже дорожает, хоть и не так существенно, как в банках.
- В среднем покупка доллара осуществляется по 43,62 гривны (+1 копейка), а продажа – по 43,64 гривны (-2 копейки).
- Покупка евро проходит в среднем по 50,83 гривны (+2 копейки), а продажа – по 50,95 гривны (+2 копейки).
Какой курс валют в обменниках?
В обменниках, по данным finance.ua, покупка доллара обвалилась почти на 50 копеек.
- Покупают доллар в среднем по 42,42 гривны (-46 копеек), а продают – по 43,65 гривны (+1 копейка).
- В то же время покупка евро стоит в среднем 50,35 гривны (-22 копейки), а продажа – 51,22 гривны (+ 12 копеек).
Что будет с валютным рынком дальше?
Национальный банк и в дальнейшем играет ключевую роль на валютном рынке, фактически оставаясь его главным регулятором. В случае роста спроса на валюту он вмешивается через интервенции, чтобы сглаживать дисбалансы и не допустить резких колебаний курса.
В то же время международные резервы Украины несколько сократились. По состоянию на 1 апреля 2026 года они уменьшились примерно на 5% и составляют около 52 миллиардов долларов. Одной из причин такого снижения стали именно валютные интервенции, которые регулятор проводил для поддержания стабильности гривны.
Несмотря на это, в Нацбанке уверяют, что нынешнего уровня международных резервов вполне достаточно, чтобы удерживать ситуацию на валютном рынке под контролем.
Как рассказал в комментарии 24 Каналу директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой, дополнительное давление на валютный рынок создает подорожание топлива, что автоматически подтягивает цены в других секторах. В такие периоды люди чаще выбирают иностранную валюту как способ сохранить покупательную способность своих сбережений.
Впрочем, политика Нацбанка, направленная на поддержку гривны и развитие гривневых депозитов, может сдерживать этот процесс и выступать противовесом инфляционному давлению. По оценкам эксперта, в апреле курс доллара будет колебаться в пределах 43,75 – 44,50 гривны, тогда как евро может находиться в диапазоне 49,5 – 52 гривен.