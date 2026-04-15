Станом на ранок середи продаж долара у банках пішов вниз, а от євро, навпаки, підскочило, свідчать дані сайту "Мінфін".

На чорному ринку ситуація з доларом та євро майже однакова.

В обмінниках натомість євро продовжує дорожчати, хоча й не так швидко, як у вівторок, свідчать дані finance.ua,

В ексклюзивному коментарі для 24 Каналу член правління та директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько зазначила, що у період з 13 по 17 квітня валютний курс, ймовірно, залишатиметься поблизу нинішніх значень без різких коливань.

Своєю чергою директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий звернув увагу на вплив глобальних процесів. За його словами, чим масштабнішою стає геополітична напруга, тим сильніше зміцнюється долар, тоді як євро опиняється під більшим тиском.

В Україні ж курс долара й надалі визначатиметься політикою Нацбанку у режимі "керованої гнучкості". Натомість євро більше залежить від ситуації на міжнародних ринках, зокрема від співвідношення долара до євро. У результаті, на тлі можливого загострення, євро може слабшати відносно гривні швидше, ніж долар.