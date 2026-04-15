Какой курс доллара в банках?
По состоянию на утро среды продажа доллара в банках пошла вниз, а вот евро, наоборот, подскочило, свидетельствуют данные сайта "Минфин".
- Покупка доллара в среднем проходит по 43,30 гривны (без изменений по сравнению со вторником), а вот продажа – по 43,75 гривны (-4 копейки).
- В то же время покупка евро стоит в среднем 50,80 гривны (+5 копеек), а продажа достигла отметки в 51,59 гривны (+14 копеек).
Сколько стоят валюты на черном рынке?
На черном рынке ситуация с долларом и евро почти одинаковая.
- Покупка доллара в среднем проходит по 43,60 гривны (без изменений до вторника), а продажа – по 43,65 гривны (-4 копейки).
- Тогда как покупка евро осуществляется по 51,20 гривны (без изменений до вторника), а продажа проходит по 51,40 гривны (-6 копеек).
Какой курс валют в обменниках?
В обменниках зато евро продолжает дорожать, хотя и не так быстро, как во вторник, свидетельствуют данные finance.ua,
- Доллар в среднем покупается по 42,92 гривны (без изменений по сравнению со вторником), а продается по 43,63 гривны (+2 копейки).
- Покупка евро происходит в среднем по 50,88 гривны (+3 копейки), а продажа – по 51,49 гривны (+4 копейки).
Чего ждать от курса валют в ближайшее время?
В эксклюзивном комментарии для 24 Канала член правления и директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько отметила, что в период с 13 по 17 апреля валютный курс, вероятно, будет оставаться вблизи нынешних значений без резких колебаний.
В свою очередь директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой обратил внимание на влияние глобальных процессов. По его словам, чем масштабнее становится геополитическое напряжение, тем сильнее укрепляется доллар, тогда как евро оказывается под большим давлением.
В Украине же курс доллара и в дальнейшем будет определяться политикой Нацбанка в режиме "управляемой гибкости". Зато евро больше зависит от ситуации на международных рынках, в частности от соотношения доллара к евро. В результате, на фоне возможного обострения, евро может ослабевать относительно гривны быстрее, чем доллар.
В то же время вице-президент Ассоциации украинских банков Сергей Мамедов считает, что в ближайшие месяцы ситуация на валютном рынке будет оставаться относительно стабильной и без резких скачков. По его мнению, во втором квартале курс доллара будет находиться в пределах 44 – 45,5 гривны, тогда как евро будет колебаться примерно в диапазоне 51 – 52,5 гривны.