Какой курс доллара в банках?

По состоянию на утро среды продажа доллара в банках пошла вниз, а вот евро, наоборот, подскочило, свидетельствуют данные сайта "Минфин".

Покупка доллара в среднем проходит по 43,30 гривны (без изменений по сравнению со вторником), а вот продажа – по 43,75 гривны (-4 копейки).

В то же время покупка евро стоит в среднем 50,80 гривны (+5 копеек), а продажа достигла отметки в 51,59 гривны (+14 копеек).

Сколько стоят валюты на черном рынке?

На черном рынке ситуация с долларом и евро почти одинаковая.

Покупка доллара в среднем проходит по 43,60 гривны (без изменений до вторника), а продажа – по 43,65 гривны (-4 копейки).

Тогда как покупка евро осуществляется по 51,20 гривны (без изменений до вторника), а продажа проходит по 51,40 гривны (-6 копеек).

Какой курс валют в обменниках?

В обменниках зато евро продолжает дорожать, хотя и не так быстро, как во вторник, свидетельствуют данные finance.ua,

Доллар в среднем покупается по 42,92 гривны (без изменений по сравнению со вторником), а продается по 43,63 гривны (+2 копейки).

Покупка евро происходит в среднем по 50,88 гривны (+3 копейки), а продажа – по 51,49 гривны (+4 копейки).

