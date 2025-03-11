Фондовий ринок США втрачає гроші через Трампа

За перші 50 днів другого президенства Дональда Трампа фондовий ринок США зіткнувся із найбільшою хвилею нестабільності з часів світової кризи 2009 року, пише 24 Канал з посиланням на Market Watch. Один із факторів, який впливає на біржу, – це митна політика президента США.

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Нагадаємо, що 4 березня Трамп ввів мита на імпорт з Канади, Мексики та Китаю. Пізніше США переглянули деякі пункти щодо тарифів для деяких галузей (автомобільна) та канадські та мексиканські товари, але водночас попередив, що може ще більше посилити митну політику.

Важливо! Лише за один день мит Трампа фондовий ринок США втратив 3,6 трильйона доларів.

Ба більше, фондова біржа США втратила 4 трильйони доларів через торгівельну політику Трампа, відійшовши від історичного максимуму індексу S&P 500. Інвесторів остерігаються потенційного економічного спаду, пише Reuters.

Що відомо про фінансову кризу 2008 – 2009 років Фінансову кризу спровокувала іпотечна криза в США. Це призвело до банкрутства, злиття або консервації декількох великих американських фінансових фірм. Багато американських банків через кризу отримали допомогу від держави, що і врятувало банківський сектор.



З США криза досить швидко перекинулася на світ, спровокувавши банкрутства низки європейських банків та падіння різних біржових індексів та значного падіння вартості акцій та товарів по всьому світу.

Через це інвесторів турбує початок світової торгівельної війни, яка може знову спалахнути через тарифи США. Фондовий ринок уже відреагував на рішення Трампа. Зокрема, у понеділок, 10 березня, американські акції зафіксували на біржі найнижчі показники з 2009 року. Втрати ключових індексів:

Індекс S&P 500, який включає акції компанії з найбільшою капіталізацією на біржі, обвалився на 2,7%;

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 2,1%;

Акції на біржі Nasdaq просіли в ціні на 4%, що є найбільшим падінням за день з 2022 року.

Крім того, з вступу Трампа на посаду президента – 20 січня – індекс S&P 500 втратив 6,4%, Nasdaq Composite – 11%, Dow Jones Industrial Average – 3,6%.

Водночас Федеральний резерв переглянув прогноз щодо зростання економіки США. Регулятор очікує, що ВВП США у першому кварталі 2025 року зросте на 2,3%, тоді як раніше прогнозував з 3,9%.