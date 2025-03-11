Курс долара до рубля

Курс долара США в Росії продовжує падати. Ба більше, російський рубль подорожчав до максимуму за кілька місяців, пише 24 Канал з посиланням на Google Фінанси.

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Курс долара в Росії опустився нижче 88 рублів вперше з кінця лютого. Загалом є кілька причин, чому російська валюта дорожчає на ринку:

Заяви Вашингтона про можливість пом'якшення санкцій проти Росії. В тому числі йдеться про цінову стелю для російської нафти. Країни G7 встановили граничну ціну для продажу російської нафти на рівні 60 доларів за барель.

Також повідомляють, що США можуть відновити економічні зв'язки з Росією.

Центробанк Росії може підвищити процентну ставку на наступній зустрічі, пише Trading Economics.

До теми! За минулий тиждень на світовому ринку долар США втратив в ціні 3,5%. Ба більше, це був найгірший тиждень для долара з листопада 2022 року.

Станом на 11 березня курс долара до рубля коливається на рівні 85,92 рубля. Долар США впав в ціні на 1,94% всього за день. Тоді як з початку року американська валюта втратила в ціні майже 25%. У річному розрахунку спад становить 5,04%.