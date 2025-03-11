Курс долара до рубля
Курс долара США в Росії продовжує падати. Ба більше, російський рубль подорожчав до максимуму за кілька місяців, пише 24 Канал з посиланням на Google Фінанси.
Варте уваги Найгірший період за 15 років: чому акції Tesla стрімко падають в ціні та нищать статки Маска
Курс долара в Росії опустився нижче 88 рублів вперше з кінця лютого. Загалом є кілька причин, чому російська валюта дорожчає на ринку:
- Заяви Вашингтона про можливість пом'якшення санкцій проти Росії. В тому числі йдеться про цінову стелю для російської нафти. Країни G7 встановили граничну ціну для продажу російської нафти на рівні 60 доларів за барель.
- Також повідомляють, що США можуть відновити економічні зв'язки з Росією.
- Центробанк Росії може підвищити процентну ставку на наступній зустрічі, пише Trading Economics.
До теми! За минулий тиждень на світовому ринку долар США втратив в ціні 3,5%. Ба більше, це був найгірший тиждень для долара з листопада 2022 року.
Станом на 11 березня курс долара до рубля коливається на рівні 85,92 рубля. Долар США впав в ціні на 1,94% всього за день. Тоді як з початку року американська валюта втратила в ціні майже 25%. У річному розрахунку спад становить 5,04%.