Економічна політика Трампа шкодить США

Економіст Олег Пендзин у розмові з 24 Каналом зазначив, що у ФРС говорять про хибність політики, яку проводить Трамп. Перш за все йдеться про величезні тарифні обмеження, які він запровадив стосовно Канади, Мексики та Китаю, що однозначно потягне за собою дзеркальні обмеження щодо американських товарів. Це приблизно 1,5 трильйона доларів на рік.

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Олег Пендзин Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Трамп заявляв, що збирається вводити мита на рівні 25% на європейські товари. Тож на сьогодні економічна політика президента США повністю обвалила акції американських компаній, що спровокує дуже масштабні, негативні процеси в економіці країни.

Також він підмітив, що варто пам'ятати: Канада – найбільший постачальник нафти та електрики у США. Фактично, усі північні штати Америки залежать від енергетичних ресурсів Канади.

Будь-яке введення 25% мита з 4 березня на товари, які експортують в США, та дзеркальні реакції Канади, як-от заяви губернатора Онтаріо, це однозначно призведе до надзвичайно негативних процесів в американській економіці.

Нагадаємо! Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що США почали торгову війну проти Канади. Офіційна Оттава запровадить 25% мита на американські товари на суму 155 мільярдів доларів, за даними CNN. Тоді як губернатор штату Онтаріо Даг Форд заявляв, що вони можуть заблокувати експорт електроенергії до США, якщо Трамп реалізує своє рішення щодо тарифів для Канади.

Сповільнення економіки та втрати фондового ринку

Нагадаємо, що фондовий ринок США втратив 3,6 трильйона доларів лише за день після запровадження тарифів на рівні 25% для Канади та Мексики, а також 20% – для Китаю. Мита набули чинності у вівторок, 4 березня.

Також Федеральна резервна система (ФРС) прогнозує сповільнення економічного зростання США. Наразі регулятор очікує, що за підсумками І кварталу 2025 року ВВП США зросте на 2,3%, а місяць тому прогнозував зростання на рівні 3,9%.

Тому я думаю, що ті висновки, про які говорили у Федеральному резерві ще дуже оптимістична картина. Усе може бути набагато гірше,

– вважає Пендзин.

Які наслідки для економіки США може мати митна політика Трампа

Введення мит на товари, котрі виходять на американський ринок, навіть якщо і будуть стимулювати пошук американських товаровиробників та нарощувати власне виробництво, то це не буде зроблено миттєво.

Ці процеси займуть певний період. Проте вже зараз кожен американець мусить платити на 25% дорожче за товари, які будуть мати безальтернативні умови перебування на ринку США,

– пояснює він.

Відповідно, введення мит для Китаю, Канади та Мексики автоматично спровокує зростання цін на аналогічну величину на товари на внутрішньому ринку США. Це ж, своєю чергою, суттєво підстьобне інфляцію в США, що потужно вдарить і по курсу долара, і по американських товаровиробниках.

Також впаде і загальний обсяг виробництва експортних товарів, тому компанії у США будуть вимушені скорочувати робочі місця, що ще сильніше вдарить по споживчих настроях американців.

Тому, на мою думки, це дуже хибна політика. Але подивимося, як Трамп буде виходити з цієї ситуації. Він насправді зрушив величезну лавину. Як він її зупинить, мені дуже важко уявляти,

– додає економіст.

Яка ситуація з інфляцією у США зараз У січні 2025 року інфляція у США зросла до 3% річних з 2,9% місяцем раніше. Ринок очікував, що темпи зростання цін не перевищать позначку у 2,9%. Звіт за січень свідчить про сповільнення прогресу в боротьбі з інфляцією, пише

Для розуміння, у січні інфляція у США зросла до пікового рівня з червня 2024 року. У січні 2025 року інфляція у США зросла до 3% річних з 2,9% місяцем раніше. Ринок очікував, що темпи зростання цін не перевищать позначку у 2,9%. Звіт за січень свідчить про сповільнення прогресу в боротьбі з інфляцією, пише Trading Economics Для розуміння, у січні інфляція у США зросла до пікового рівня з червня 2024 року.

Чи вплине потенційна криза у США на Україну та Росію

Наразі Україна – виробник сировинних ресурсів: залізної руди, зерна тощо. На думку економіста, динаміка цін на зерно буде більше залежати від погоди, тоді як корисні копалини однозначно впадуть ціні. Це безперечно вдарить по Україні.

Щодо Росії, яка досі залишається під санкціями, то Олег Пендзин заявив, що потенційна криза може вплинути на неї, як на будь-яку сировинну країну. Водночас він наголосив, що потрібно усвідомити, що Путін зараз більше зосереджений не на рівні життя власного народу, а на воєнних питаннях. Тож у разі кризи будуть страждати громадяни Росії, але військово-промисловий комплекс буде фінансуватися в повному обсязі.