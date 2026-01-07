Ситуація вражає: ринок фінансових послуг України покинули ще 6 учасників

У грудні кількість учасників небанківського фінансового ринку зменшилась на 6. Тепер таких компаній – 775. А от кількість банків, навпаки, збільшилась.

Яка ситуація на фінансовому ринку України зараз?

У грудні кількість банків сягнула 61, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Зверніть увагу! За грудень в Україні додався 1 банк.

24 грудня 2025 року, згідно з рішенням НБУ отримав банківську ліцензію. ПрАТ "ПЕРЕХІДНИЙ БАНК "ЮТЕ БАНК". Його створив Фонд гарантування вкладів. Таким чином будуть врегульовані справи неплатоспроможного АТ "РВС БАНК", повідомляє ФГВФО.

З 5 січня 2026 року розпочнеться процедура ліквідації акціонерного товариства "РВС БАНК" строком на три роки до 4 січня 2029 року включно,

– вказує фонд.

Як показує статистика, станом на 1 січня 2026 року, на ринку небанківських фінансових послуг ситуація була така:

загалом там представлено 411 фінансових компаній (було – 414);

47 страховиків non-life (було – 48);

10 life-страховиків (змін не відбулося);

до того ж 1 страховик має спеціальний статус;

101 ломбард (було – 102);

74 колекторські компанії (змін не відбулося);

85 кредитних спілок (було – 86) тощо.

З групами ситуація така:

кількість банківських груп зменшилася, тепер їх 15;

небанківських – не змінилась, їх – 41.

Окрім цього, в Україні діють:

16 платіжних установ;

один банк, що є емітентом електронних грошей;

12 фінустанов, які мають право на надання платіжних послуг.

Упродовж грудня до Національного банку надійшов 301 запит від учасників ринку щодо реєстраційних та ліцензійних дій. Кількість запитів стосовно фінансових компаній, ломбардів та лізингодавців становила 227, страховиків – 39, кредитних спілок і колекторських компаній – 8, банків – 24, платіжних установ – 3.

– вказує НБУ.

Яка була ситуація на фінансовому ринку у листопаді?