Какова ситуация на финансовом рынке Украины сейчас?

В декабре количество банков достигло 61, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Читайте также Может упасть и до 40: что на самом деле будет со стоимостью нефти после захвата Мадуро

Обратите внимание! За декабрь в Украине добавился 1 банк.

24 декабря 2025 года, согласно решению НБУ получил банковскую лицензию. ЧАО "ПЕРЕХОДНЫЙ БАНК "ЮТЕ БАНК". Его создал Фонд гарантирования вкладов. Таким образом будут урегулированы дела неплатежеспособного АО "РВС БАНК", сообщает ФГВФЛ.

С 5 января 2026 года начнется процедура ликвидации акционерного общества "РВС БАНК" сроком на три года до 4 января 2029 года включительно,

– указывает фонд.

Как показывает статистика, по состоянию на 1 января 2026 года, на рынке небанковских финансовых услуг ситуация была такая:

в целом там представлено 411 финансовых компаний (было – 414);

47 страховщиков non-life (было – 48);

10 life-страховщиков (изменений не произошло);

к тому же 1 страховщик имеет специальный статус;

101 ломбард (было – 102);

74 коллекторские компании (изменений не произошло);

85 кредитных союзов (было – 86) и так далее.

С группами ситуация следующая:

количество банковских групп уменьшилось, теперь их 15;

небанковских – не изменилась, их – 41.

Кроме этого, в Украине действуют:

16 платежных учреждений;

один банк, являющийся эмитентом электронных денег;

12 финучреждений, которые имеют право на предоставление платежных услуг.

В течение декабря в Национальный банк поступил 301 запрос от участников рынка относительно регистрационных и лицензионных действий. Количество запросов относительно финансовых компаний, ломбардов и лизингодателей составило 227, страховщиков – 39, кредитных союзов и коллекторских компаний – 8, банков – 24, платежных учреждений – 3.

– указывает НБУ.

Какая была ситуация на финансовом рынке в ноябре?