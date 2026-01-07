Какова ситуация на финансовом рынке Украины сейчас?
В декабре количество банков достигло 61, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
Обратите внимание! За декабрь в Украине добавился 1 банк.
24 декабря 2025 года, согласно решению НБУ получил банковскую лицензию. ЧАО "ПЕРЕХОДНЫЙ БАНК "ЮТЕ БАНК". Его создал Фонд гарантирования вкладов. Таким образом будут урегулированы дела неплатежеспособного АО "РВС БАНК", сообщает ФГВФЛ.
С 5 января 2026 года начнется процедура ликвидации акционерного общества "РВС БАНК" сроком на три года до 4 января 2029 года включительно,
– указывает фонд.
Как показывает статистика, по состоянию на 1 января 2026 года, на рынке небанковских финансовых услуг ситуация была такая:
- в целом там представлено 411 финансовых компаний (было – 414);
- 47 страховщиков non-life (было – 48);
- 10 life-страховщиков (изменений не произошло);
- к тому же 1 страховщик имеет специальный статус;
- 101 ломбард (было – 102);
- 74 коллекторские компании (изменений не произошло);
- 85 кредитных союзов (было – 86) и так далее.
С группами ситуация следующая:
- количество банковских групп уменьшилось, теперь их 15;
- небанковских – не изменилась, их – 41.
Кроме этого, в Украине действуют:
- 16 платежных учреждений;
- один банк, являющийся эмитентом электронных денег;
- 12 финучреждений, которые имеют право на предоставление платежных услуг.
В течение декабря в Национальный банк поступил 301 запрос от участников рынка относительно регистрационных и лицензионных действий. Количество запросов относительно финансовых компаний, ломбардов и лизингодателей составило 227, страховщиков – 39, кредитных союзов и коллекторских компаний – 8, банков – 24, платежных учреждений – 3.
– указывает НБУ.
Какая была ситуация на финансовом рынке в ноябре?
В течение ноября ситуация в этом секторе также менялась. В частности, количество участников небанковского финансового рынка уменьшилось на 6. Тогда этот показатель составлял – 781.
Относительно банков ситуация не менялась. Их количество в ноябре составляло 60.