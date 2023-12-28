Решение банков в ОАЭ напрямую связано с задержками танкеров с российской нефтью, направлявшихся в Indian Oil Corp. Главная причина – проблемы с оплатой.

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Как Россия продает нефть в Индию

Крупнейший нефтеперерабатывающий завод в Индии из-за проблем по транспортировке российской нефти Sokol был вынужден оперативно покупать сырье на Ближнем Востоке, а также использовать собственные резервы.

К теме! Indian Oil Corp. заключила годовое соглашение с компанией "Роснефть" на покупку российской нефти разных сортов. Например, за поставку марки нефти Sokol отвечает дочерняя компания "Роснефти" – ООО "Сахалин-1".

Еще один важный момент, который обязательно следует учитывать – Индия и Россия проводят торговые операции по нефти в национальной валюте ОАЭ. Речь идет о дирхамах. Дело в том, что правительство ранее посоветовало сторонам не использовать китайские юани для этих операций. При этом частные нефтеперерабатывающие предприятия продолжают использовать юань, поскольку у них нет альтернативы.

Решение ОАЭ по открытию счетов

Источники Reuters сообщают, что ООО Сахалин-1 не смогло открыть счет в банке в ОАЭ для платежей за нефть в дирхамах. Именно это привело к тому, что примерно 5 миллионов баррелей российской нефти застряли по пути в Индию. На сегодня эти суда буквально дрейфуют в Индийском океане и в Бенгальском заливе.

Добавим, что российский чиновник рассказал об изменении географии рынков сбыта для нефти за последние 2 года. По его словам, на сегодня почти 90% сырья Россия продает только в две страны: Китай и Индию.