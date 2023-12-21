Йдеться про те, що 5 мільйонів барелів російської нафти застрягли на шляху до Індії. Танкери перевозили марку нафти Sokol.

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Російська нафта застрягла на шляху до Індії

Наразі не можна точно стверджувати, що саме призвело до затримки руху цих суден. Проте однією з ймовірних причин, яка могла призвести до того, що російська нафти буквально застрягла, – санкції США, які запровадили за порушення "цінової стелі".

Важливо! Відомо, що танкери з російською нафтою мали дійти до індійських нафтопереробних заводів протягом останніх 4 тижнів. Цікаво, що Індія зуміла зекономити майже 3 мільярди доларів завдяки купівлі російської нафти зі знижками. Це дані станом на початок листопада 2023 року.

Нагадаємо, що країни G7 встановили граничну межу для продажу російської нафти на рівні 60 доларів за барель. Цей інструмент почав працювати з 5 грудня 2022 року. Також варто вказати, що у середині жовтня Мінфін США запровадив санкційні обмеження проти двох суден, які були залучені до торгівлі російською нафтою. У листопаді та грудні американське відомство ввело обмежувальні заходи проти ще шістьох танкерів ( по 3 в кожному місяці).

Водночас цінова стеля на російську нафту не надто зупиняє західні компанії від співпраці з Росією. Чимало з них продовжують надавати транспортні послуги для держави-агресорки.