У 2020 році гривня досить серйозно просіла щодо іноземних валют – як до долара, так і до євро. Яку тоді валюту купувати у 2021 році, щоб уберегти свої заощадження від знецінення гривні – читайте далі.

Якщо до американської валюти на початку 2020 року гривня котирувалася на рівні трохи більше ніж 25 гривень за долар, то до його закінчення – вже зупинилась на позначці 28,3.

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З євро ситуація вельми схожа – 27,7 гривні на старті 2020 року і вже 33,9 – в кінці. Якщо купити на початку 2020 року долари і євро, то за підсумками року можна було б отримати непоганий дохід.

Вклавши в долари у січні 1000 доларів, можна було б отримати 3300 гривень прибутку, а якщо інвестувати в євро, то прибуток би склав понад 6000 гривень.

Чи варто купувати валюту зараз

За підсумками 2020 року долар на світовому валютному ринку ослаб щодо євро – пара євро-долар за рік зросла в ціні з позначки 1,09 долара за євро до – 1,22, тобто на 12%.

Це було обумовлено насамперед погіршенням стану економіки США через пандемію коронавірусу: максимального за 50 років рівня безробіття і серйозного дефіциту рахунку поточних операцій.

За офіційними даними влади США, американський ВВП впав на 3,5% у 2020 році, максимальними темпами з часів Другої світової війни. Безробіття в країні в січні 2021 року склала 6,3% в порівнянні з 3,5% до початку пандемії.

Ослабленню долара сприяли й пропоновані владою США заходи з підтримки економіки країни, які припускали "вливання" в неї великого обсягу коштів. Це запустило б друкарський верстат і призвело до чергового послаблення курсу долара.

Разом з тим, вже у 2021 році передбачалась тенденція на деяке відновлення долара своїх позицій на світовій арені, що було пов'язано з надіями на швидке розв'язання проблем з коронавірусом.

При збереженні поточних тенденцій варто очікувати подальшого ослаблення курсу гривні до долара і євро. Однак, ймовірно, воно буде вже не таким істотним як у 2020 році.

Що ж краще купувати – євро чи долар

Кращий варіант – це диверсифікація портфеля. Можна порадити "не складати всі яйця в один кошик". Краще тримати ваші заощадження в співвідношенні "35 на 35 на 30":

35% зберігати в доларах;

35% – в євро;

інше – в гривнях.

В цьому випадку ви будете застраховані від можливих різких стрибків курсу – причому як у бік збільшення, так і падіння.

Як вкласти гроші в валюту

Щоб переказувати свої кошти в валюту, не обов'язково звертатися в банк. Набагато зручніше скористатися однією з платформ, які надають можливість вкладати кошти у світові валюти онлайн в режимі "одного вікна".

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Однією з таких платформ є Libertex від фінансової компанії Forex Club. Вона дає доступ до широкого спектра торгових інструментів. У Libertex можна швидко вкласти гроші:

в валюту і криптовалюта;

акції відомих світових компаній;

фондові індекси;

енергоносії та інші інструменти.

Скористатися широкими можливостями Libertex можна через вебдодаток, а також за допомогою додатків для операційних систем iOS і Android. А це означає, що всі операції можна провести в будь-якому місці, де є доступ до інтернету.

Зручний інтерфейс дозволяє швидко розібратися у всіх функціях платформи і почати ефективно управляти вашим капіталом. Щоб вкласти ваші заощадження в ту чи іншу валюту потрібно всього лише:

визначитися з інструментом, в який ви будете вкладати кошти;

сумою вашої інвестиції і напрямком руху активу;

після цього вам залишиться натиснути "в ріст", якщо ви прогнозуєте зростання інструменту, або "в зниження", якщо ви очікуєте падіння котирувань.

У Libertex є вбудована стрічка новин та інструменти для проведення технічного аналізу ринку. Це означає, що ви самостійно зможете провести аналіз і зробити прогноз того, як буде розвиватися ситуація.

Однак, якщо ви не хочете самостійно розбиратися в тонкощах ринку, ви можете звернутися до експертів Forex Club. Фахівці з багаторічним досвідом успішної роботи на фінансових ринках завжди готові відповісти на ваші запитання.