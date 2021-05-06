Джефф Безос не планує на цьому зупинятися. За 2021 рік він має намір продати 2 мільйони акцій Amazon.

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Вперед до зірок

Лідер рейтингу Forbes продавав цінні папери інтернет-ритейлера 3 та 4 травня. Йдеться про 739 тисяч акцій. Сума угоди – 2,5 мільярда доларів. Ці кошти мільярдер планує вкласти у розвиток його аерокосмічної компанії Blue Origin. Цього літа стартап має намір організувати перший політ туристів у космос.

Безосу досі належать понад 10% акцій американського гіганта. Компанія, яка стало одним з головних бенефіціарів пандемії коронавірусу, залишається головним джерелом доходу мільярдера. За даними Forbes, капітал Безоса становить 191 мільярд доларів.

Amazon: ключові показники

вартість акцій – 3 270 доларів за актив,

доларів за актив, ринкова капіталізація – 1,64 трильйона доларів.

Вартість активів Amazon / Інфографіка Yahoo!Finance

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