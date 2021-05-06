Джефф Безос не планирует на этом останавливаться. В 2021 году он намерен продать 2 миллиона акций Amazon.
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Лидер рейтинга Forbes продавал ценные бумаги интернет-ритейлера 3 и 4 мая. Речь идет о 739 тысячах акций. Сумма сделки – 2,5 миллиарда долларов. Эти средства миллиардер планирует вложить в развитие его аэрокосмической компании Blue Origin. Этим летом стартап намерен организовать первый полет туристов в космос.
Безосу до сих пор принадлежат более 10% акций американского гиганта. Компания, которая стала одним из главных бенефициаров пандемии коронавируса, остается главным источником дохода миллиардера. По данным Forbes, капитал Безоса составляет 191 миллиард долларов.
Amazon: ключевые показатели
Стоимость активов Amazon / Инфографика Yahoo! Finance