За перші три місяці 2021 року показник EBITDA виріс відразу на 88% у порівнянні з четвертим кварталом 2020 року.

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"Найсильніший" квартал за 10 років

Прибуток ArcelorMittal за перший квартал поточного року склав 3,24 мільярда доларів. Ця сума більше, ніж у три рази перевищує торішній дохід за аналогічний період. Тоді компанія заробила 967 мільйонів доларів. Цьогорічний прибуток корпорації також перевищив середній прогноз у 2,97 мільярда доларів.

EBITDA Це аналітичний показник, що дорівнює обсягу прибутку до вирахування витрат за відсотками, сплати податків та амортизаційних відрахувань.

Перший квартал цього року був найуспішнішим за останні 10 років. Ми спостерігаємо продовження позитивної ринкової динаміки четвертого кварталу і неухильно відновлюємо виробництво відповідно до зростання попиту, чому сприяє низький рівень запасів в ланцюжку створення вартості,

– сказав генеральний директор компанії Адітья Міттал.

Металургійний гігант очікує, що у 2021 році попит на сталь зросте на 4,5% – 5,5%, а запаси заліза будуть низькими через:

тривале скорочення резервів,

збільшення навантаження виробничих потужностей,

стабільні спреди сталі.

Без урахування Китаю, це зростання склало б від 8,5% до 9,5%, з сильним відскоком, який очікують в Індії. В ArcelorMittal додали, що відновленню попиту на сталь сприяла автомобільна промисловість. Ця тенденція призвела до збільшення обсягів постачання сталі та підвищенню рентабельності компанії. Крім того, корпорація очікує, що у 2021 році постачання залізної руди зросте до 39 мільйонів тонн у рік проти 38,2 мільйона тонн у 2020 році.

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