За первые три месяца 2021 года показатель EBITDA вырос сразу на 88% по сравнению с четвертым кварталом 2020 года.

Обратите внимание Nasdaq прекратила трансляцию котировок компании Уоррена Баффета: почему так произошло

Самый "сильный" квартал за 10 лет

Прибыль ArcelorMittal за первый квартал текущего года составила 3,24 миллиарда долларов. Эта сумма больше, чем в три раза превышает прошлогодний доход за аналогичный период. Тогда компания заработала 967 миллионов долларов. Прибыль корпорации также превысила средний прогноз в 2,97 миллиарда долларов.

EBITDA Это аналитический показатель, равный объёму прибыли до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и амортизационных отчислений.

Первый квартал этого года был самым успешным за последние 10 лет. Мы наблюдаем продолжение положительной рыночной динамики четвертого квартала и неуклонно восстанавливаем производство в соответствии с ростом спроса, чему способствует низкий уровень запасов в цепочке создания стоимости,

– сказал генеральный директор компании Адитья Миттал.

Металлургический гигант ожидает, что в 2021 году спрос на сталь вырастет на 4,5% – 5,5%, а запасы железа будут низкими из-за:

длительного сокращения резервов,

увеличения нагрузки производственных мощностей,

стабильныз спредов стали.

Без учета Китая, этот рост составил бы от 8,5% до 9,5% , с сильным отскоком, который ожидают в Индии. В ArcelorMittal добавили, что восстановлению спроса на сталь способствовала автомобильная промышленность. Эта тенденция привела к увеличению объемов поставок стали и повышению рентабельности компании. Кроме того, корпорация ожидает, что в 2021 году поставки железной руды вырастут до 39 миллионов тонн против 38,2 миллиона тонн в 2020 году.