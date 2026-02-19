Ось для чого на доларах цей символ насправді: перевірте заначку

На деяких доларових купюрах можна побачити цікавий символ біля серійного номера. Візуально він нагадує зірочку. Насправді це важлива відмітка.

Що означає зірочка на доларах?

Зірочкою позначають замінену під час друку купюру, повідомляє U.S.Currency.

Читайте також Частина банкнот буде вилучена: НБУ ухвалив рішення



Як виглядає зірка біля серійного номера на купюрі / Фото U.S.Currency

Інколи під час друку виникають помилки. Також може пошкодитись папір на якому друкують банкноту. В такому випадку:

пошкоджену купюру утилізовують, повідомляє ФРС;

а на її місце "стає" з таким же самим номером і плюс додається малюнок зірочки.

Тобто, фактично, завдяки цьому символу уникають дублювання. Адже дані про утилізацію купюри з певним номером фіксуються.

Чи реально продати дорого купюру з зірочкою біля серійного номера?

Долари із зірочкою мають таку ж цінність, як і звичайні. Тобто, їх не обмінюють за спеціальним курсом.

Виручити більше реально лише, якщо такою купюрою зацікавиться колекціонер. Тобто, він буде готовий заплатити більше.

Що ще важливо знати про долари зараз?