Вот для чего на долларах этот символ на самом деле: проверьте заначку

На некоторых долларовых купюрах можно увидеть интересный символ возле серийного номера. Визуально он напоминает звездочку. На самом деле это важная отметка.

Что означает звездочка на долларах?

Звездочкой обозначают замененную во время печати купюру, сообщает U.S.Currency.

Как выглядит звезда возле серийного номера на купюре / Фото U.S.Currency

Иногда во время печати возникают ошибки. Также может повредиться бумага на которой печатают банкноту. В таком случае:

поврежденную купюру утилизируют, сообщает ФРС;

а на ее место "становится" с таким же самым номером и плюс добавляется рисунок звездочки.

То есть, фактически, благодаря этому символу избегают дублирования. Ведь данные об утилизации купюры с определенным номером фиксируются.

Реально ли продать дорого купюру со звездочкой возле серийного номера?

Доллары со звездочкой имеют такую же ценность, как и обычные. То есть, их не обменивают по специальному курсу.

Выручить больше реально лишь, если такой купюрой заинтересуется коллекционер. То есть, он будет готов заплатить больше.

