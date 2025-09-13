Яка найбільша доларова купюра була?

В 1945 році було припинено друк купюр номіналом 500, 1 000, 5 000 і 10 000 доларів, пише 24 Канал.

Зверніть увагу! Уже з 1969 року вказані банкноти перестали випускатися. Тобто, саме в цей рік купюра 100 доларів почала мати найбільший номінал.

Найбільшою за номіналом купюрою, яка перебувала в обігу у населення США, було 10 000 доларів. Її вперше випустили у 1878 році.

Згодом потреба у таких банкнотах відпала. Саме тому було ухвалено рішення про виведення їх з обігу.

Яка найбільша існуюча доларова купюра? Існувала банкнота номіналом 100 000 доларів, яку використовували виключно для безготівкових розрахунків між банками. Тобто, її не виводили у "вільний обіг".

Як виглядають нові 100 доларів?

У 2013 році Центробанк США випустив нову купюру номіналом 100 доларів. Вона відчутно відрізняється від старого зразка. Зокрема, на цій банкноті можна побачити нові елементи захисту.



Як виглядають стара та нова банкноти номіналом 100 доларів / Скриншот з munbyn

Також змінився колір банкноти. Не можна не зауважити і те, яке тепер розташування портрета Бенджаміна Франкліна.

Важливо! На новій стодоларовій купюрі можна побачити прихований елемент захисту. Якщо роздивитись банкноту під кутом, стає видно, що на чорнильниці розміщено малюнок дзвоника.

Яка ситуація з доларом в Україні?

Протягом вересня курс долара перебуватиме в діапазоні 41,60 – 42 гривні. Вагомих коливань не відбуватиметься.

Курс долара з 15 по 21 вересня залишатиметься стабільним. Імовірно, на міжбанку американська валюта перебуватиме в межах 41,15 – 41,60 гривні, а от на готівковому ринку – 41,15 – 41,50 гривні.

