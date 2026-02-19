Що означає зірочка на доларах?

Зірочкою позначають замінену під час друку купюру, повідомляє U.S.Currency.

Як виглядає зірка біля серійного номера на купюрі / Фото U.S.Currency

Інколи під час друку виникають помилки. Також може пошкодитись папір на якому друкують банкноту. В такому випадку:

пошкоджену купюру утилізовують, повідомляє ФРС;

а на її місце "стає" з таким же самим номером і плюс додається малюнок зірочки.

Тобто, фактично, завдяки цьому символу уникають дублювання. Адже дані про утилізацію купюри з певним номером фіксуються.

Чи реально продати дорого купюру з зірочкою біля серійного номера?

Долари із зірочкою мають таку ж цінність, як і звичайні. Тобто, їх не обмінюють за спеціальним курсом.

Виручити більше реально лише, якщо такою купюрою зацікавиться колекціонер. Тобто, він буде готовий заплатити більше.

Що ще важливо знати про долари зараз?