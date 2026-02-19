Что означает звездочка на долларах?
Звездочкой обозначают замененную во время печати купюру, сообщает U.S.Currency.
Как выглядит звезда возле серийного номера на купюре / Фото U.S.Currency
Иногда во время печати возникают ошибки. Также может повредиться бумага на которой печатают банкноту. В таком случае:
- поврежденную купюру утилизируют, сообщает ФРС;
- а на ее место "становится" с таким же самым номером и плюс добавляется рисунок звездочки.
То есть, фактически, благодаря этому символу избегают дублирования. Ведь данные об утилизации купюры с определенным номером фиксируются.
Реально ли продать дорого купюру со звездочкой возле серийного номера?
Доллары со звездочкой имеют такую же ценность, как и обычные. То есть, их не обменивают по специальному курсу.
Выручить больше реально лишь, если такой купюрой заинтересуется коллекционер. То есть, он будет готов заплатить больше.
Что еще важно знать о долларах сейчас?
Сейчас самым большим номиналом среди долларовых банкнот является 100. Однако еще в прошлом веке перечень таких купюр был ощутимо шире. Из обращения вывели номиналы: 500, 1000, 5 000 и 10 000 долларов.
Доллары с небольшими повреждениями свободно обмениваются в Украине. Дело в том, что в 2023 регулятор отменил понятие "незначительно изношенная купюра". Таким образом стремились исключить человеческий фактор.
А вот купюра, которая имеет признаки значительного износа, отдается на инкассо. Эта процедура происходит по тарифам финучреждения.