Что означает звездочка на долларах?

Звездочкой обозначают замененную во время печати купюру, сообщает U.S.Currency.

Читайте также Часть банкнот будет изъята: НБУ принял решение



Как выглядит звезда возле серийного номера на купюре / Фото U.S.Currency

Иногда во время печати возникают ошибки. Также может повредиться бумага на которой печатают банкноту. В таком случае:

поврежденную купюру утилизируют, сообщает ФРС;

а на ее место "становится" с таким же самым номером и плюс добавляется рисунок звездочки.

То есть, фактически, благодаря этому символу избегают дублирования. Ведь данные об утилизации купюры с определенным номером фиксируются.

Реально ли продать дорого купюру со звездочкой возле серийного номера?

Доллары со звездочкой имеют такую же ценность, как и обычные. То есть, их не обменивают по специальному курсу.

Выручить больше реально лишь, если такой купюрой заинтересуется коллекционер. То есть, он будет готов заплатить больше.

Что еще важно знать о долларах сейчас?