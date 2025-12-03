Які долари не приймаються до обміну?

Урядом США встановлено, що всі банкноти Федерального резерву залишаються законним платіжним засобом. Те, коли вони були випущені, не грає ролі, повідомляє 24 Канал з посиланням на US Currency Education Program.

Зверніть увагу! Чинних законів чи постанов, які вказують на те, що долари певного року недійсні – не існує.

Проблеми з обміном можуть виникнути, якщо:

  • банкнота фальшива;
  • чи має пошкодження.

Важливо розуміти, що на обмін доларів в Україні впливає стан купюр. У 2023 році НБУ скасував поняття "незначно зношена банкнота". Тобто невеликі пошкодження не є перепоною для обміну.

Регулятор заборонив банкам та небанківським установам відмовляти клієнтам в обміні іноземної валюти, яка за дизайном і елементами захисту повністю відповідає зразкам та описам іноземних центральних банків, та справжність якої підтверджена з використанням відповідного обладнання,
– зазначається в повідомленні Нацбанку.

А от значно пошкоджені купюри віддають на інкасо, себто:

  • ви передаєте вашу банкноту у банк;
  • банк передає купюру іноземному банку-кореспонденту.

Зверніть увагу! При такому обміні, ви отримаєте не всю суму, адже процедура проводиться за тарифами фінустанови.

Що робити, якщо долар схожий на фальшивий?

  • Якщо ви підозрюєте, що долар фальшивий, його можна передати для експертизи у фінустанову. Далі банкноту віддають регулятору на перевірку. НБУ проводить її безоплатно. При підтвердженні справжності, банкноту повертають.

  • У випадку, коли передана вами купюра фальшива, її вилучать та передадуть в правоохоронні органи для проведення розслідування. Компенсація при цьому не здійснюється.

Важливо! Станом на зараз, найбільшим номіналом серед доларових банкнот є – 100. За статистикою НБУ, саме цю банкноту найчастіше підроблювали торік. Приблизно 90% від усіх вилучених фальшивок американської валюти у 2024 – стодоларові купюри.