Який вигляд нової купюри?

Візуально нові 100 доларів відчутно відрізняються від старих, пише 24 Канал.

Зокрема, на новій банкноті можна помітити певні елементи захисту. До прикладу, синю 3D-стрічку.

Також на купюрі є прихований логотип дзвоника на чорнильниці. Цей "секрет" видно, якщо роздивитись банкноту під кутом на світлі.



Як виглядають стара та нова банкноти у 100 доларів / Скриншот з munbyn

До того ж нова купюра отримала такі візуальні відмінності:

банкнота стала синього кольору;

збільшився розмір портрета і віньєтка Бенджаміна Франкліна;

рамку овальної форми, де був портрет Франкліна, прибрали.

Яка зараз ситуація з доларом в Україні?

Курс долара в Україні стабільний. Станом на 5 вересня, в банках з ним ситуація така в банках: купівля по – 41,10 гривні, продаж – 41,60 гривень.

У вересні відчутних змін долара не передбачається. Коливання будуть незначні. Імовірно, курсовий люфт буде приблизно 41,60 – 42 гривні за долар.

