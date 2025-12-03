Какие доллары не принимаются к обмену?

Правительством США установлено, что все банкноты Федерального резерва остаются законным платежным средством. То, когда они были выпущены, не играет роли, сообщает 24 Канал со ссылкой на US Currency Education Program.

Обратите внимание! Действующих законов или постановлений, указывающих на то, что доллары определенного года недействительны – не существует.

Проблемы с обменом могут возникнуть, если:

банкнота фальшивая;

или имеет повреждения.

Важно понимать, что на обмен долларов в Украине влияет состояние купюр. В 2023 году НБУ отменил понятие "незначительно изношенная банкнота". То есть небольшие повреждения не являются преградой для обмена.

Регулятор запретил банкам и небанковским учреждениям отказывать клиентам в обмене иностранной валюты, которая по дизайну и элементам защиты полностью соответствует образцам и описаниям иностранных центральных банков, и подлинность которой подтверждена с использованием соответствующего оборудования,

– отмечается в сообщении Нацбанка.

А вот значительно поврежденные купюры отдают на инкассо, то есть:

вы передаете вашу банкноту в банк;

банк передает купюру иностранному банку-корреспонденту.

Обратите внимание! При таком обмене, вы получите не всю сумму, ведь процедура проводится по тарифам финучреждения.

Что делать, если доллар похож на фальшивый?

Если вы подозреваете, что доллар фальшивый, его можно передать для экспертизы в финучреждение. Далее банкноту отдают регулятору на проверку. НБУ проводит ее бесплатно. При подтверждении подлинности, банкноту возвращают.

В случае, когда переданная вами купюра фальшивая, ее изымут и передадут в правоохранительные органы для проведения расследования. Компенсация при этом не осуществляется.

Важно! По состоянию на сейчас, самым большим номиналом среди долларовых банкнот является – 100. По статистике НБУ, именно эту банкноту чаще всего подделывали в прошлом году. Примерно 90% от всех изъятых фальшивок американской валюты в 2024 – стодолларовые купюры.