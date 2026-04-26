Якою буде ситуація на початку травня?

Після різкої девальвації у березні можна очікувати продовження тренду "помірних курсових змін", тож вплив зовнішніх чинників, як-от цін на пальне, буде дещо обмеженим. Деталі розповів 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

Дивіться також Гривню спробують втримати від падіння: чого чекати від курсу долара у травні

Нацбанк і надалі дотримуватиметься режиму "керованої гнучкості", утримуючи баланс між попитом і пропозицією за допомогою валютних інтервенцій. Це має забезпечити відносну стабільність курсу долара, а обсяг втручань на міжбанку, ймовірно, не перевищуватиме 700 – 800 мільйонів доларів на тиждень.

Нагадаємо, уже 30 квітня відбудеться засідання Правління з питань монетарної політики. За словами експерта, збереження високих ставок і стимулювання депозитів мають стратегічне значення. Це заохочує громадян вкладати кошти у гривневі інструменти, тож активність на готівковому валютному ринку може знижуватися.

Ба більше, скуповування валюти не завжди є виправданим, а ще меншою мірою – мотивованим можливим отриманим прибутком.

Окрім того, позитивним сигналом стало розблокування кредиту ЄС на 90 мільярдів євро для України. Так держава матиме достатній ресурс для врівноважування бюджету, адже частина допомоги піде саме на такі потреби. Відтак зменшиться ще один вагомий чинник девальваційного тиску.

Які є ризики для валютного ринку?

Водночас банкір застеріг – не варто очікувати, що ринок буде повністю застрахований від можливих негативних чинників. Наприклад, ситуація на Близькому Сході може впливати на світові ціни на нафту, що зі свого боку позначиться на вартості пального в Україні та курсі євро до долара.

Цікаво! Протягом минулого місяця на світових ринках спостерігали різноспрямовані рухи: під час загострень долар зміцнювався до євро, а в періоди затишшя євро частково відігравав позиції.



В Україні ж долар переважно залежить від політики Нацбанку, тоді як курс євро формується під впливом світової пари євро-долар і відповідних змін у співвідношенні гривня-долар.

Тож не виключено, що на початку травня збережеться "маятникова" динаміка, а співвідношення євро до долара залишатиметься в широкому діапазоні 1,14 – 1,18.

І саме від нього залежатиме поточний курс. Чим дорожчий євро у світі, тим дорожчим він буде і в Україні,

– резюмував експерт.

Характеристики ринку з 27 квітня по 3 травня: