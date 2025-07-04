Як розпізнати фальшиві долари
Відрізнити справжні долари від підроблених досить легко, якщо знати деякі нюанси, розповідає 24 Канал.
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Як розпізнати несправжні долари:
- cправжні долари США випускаються лише у таких купюрах: 1, 2, 5, 10, 20, 50 та 100. Банкноти номіналом 500 чи 1000 доларів існують, але вони не використовуються у вільному обігу;
- найчастіше підробляють банкноту у 100 доларів – додають нулі до купюр 1 чи 10. Запам’ятайте: На 100 доларах зображено Бенджаміна Франкліна;
- долари виготовляються з 75% бавовни та 25% льону, тому вони щільні та міцні – їх важко надірвати. Підробки часто роблять зі звичайного паперу, який на дотик тонший і менш якісний:
- на справжніх купюрах фарба не вигорає на сонці, а малюнок не розпливається від води. Зображення на банкнотах повинно буде чітке, без розмитих контурів;
- водяні знаки, які видно на просвіт, а також захисна смужка на якій є напис USA та номінал;
- 3D-стрічка на нових 100 доларах (з 2013 року) – синя смуга з цифрами 100, а також чорнильниця з дзвіночком, що змінює колір;
- кожна купюра має унікальний номер (11 символів – цифри та літери). Він двічі повторюється на лицьовій стороні. Перевірте, чи всі символи чіткі та однакові в обох місцях.
Як розпізнати фальшиві євро
В цілому, більшість порад з розпізнання фальшивих доларів буде працювати й на євро, втім є і свої особливості.
Як розпізнати несправжні євро:
- банкноти євро щільні та трохи шорсткі на дотик. підробки часто роблять зі звичайного паперу – вони гладкіші та м'якші;
- водяні знаки – на справжніх євро їх три.
- голограма на справжніх купюрах змінюється при нахилі. У підробок цей ефект часто відсутній;
- під ультрафіолетом справжні євро мають лише окремі елементи, що світяться. Фальшивки часто світяться повністю;
- захисна нитка – темна смуга з написом EURO та номіналом, яка має магнітні властивості;
- мікродрук – на справжніх банкнотах є дрібні символи, які можна розгледіти під лупою;
- серійний номер – складається з 11 символів (цифри та літера). У справжніх купюрах цифри більші за літеру.