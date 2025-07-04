Як розпізнати фальшиві долари

Відрізнити справжні долари від підроблених досить легко, якщо знати деякі нюанси, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Валюта стала зброєю, і це небезпечна практика: чому центральні банки занепокоєні

Як розпізнати несправжні долари:

cправжні долари США випускаються лише у таких купюрах: 1, 2, 5, 10, 20, 50 та 100. Банкноти номіналом 500 чи 1000 доларів існують, але вони не використовуються у вільному обігу;

найчастіше підробляють банкноту у 100 доларів – додають нулі до купюр 1 чи 10. Запам’ятайте: На 100 доларах зображено Бенджаміна Франкліна;

долари виготовляються з 75% бавовни та 25% льону, тому вони щільні та міцні – їх важко надірвати. Підробки часто роблять зі звичайного паперу, який на дотик тонший і менш якісний:

на справжніх купюрах фарба не вигорає на сонці, а малюнок не розпливається від води. Зображення на банкнотах повинно буде чітке, без розмитих контурів;

водяні знаки, які видно на просвіт, а також захисна смужка на якій є напис USA та номінал;

3D-стрічка на нових 100 доларах (з 2013 року) – синя смуга з цифрами 100, а також чорнильниця з дзвіночком, що змінює колір;

кожна купюра має унікальний номер (11 символів – цифри та літери). Він двічі повторюється на лицьовій стороні. Перевірте, чи всі символи чіткі та однакові в обох місцях.

Як розпізнати фальшиві євро

В цілому, більшість порад з розпізнання фальшивих доларів буде працювати й на євро, втім є і свої особливості.

Як розпізнати несправжні євро: