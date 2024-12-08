Наслідки стрімкого зростання долара США
Індекс долара США зріс на 5% з початку листопада 2024 року, коли Дональд Трамп переміг на президентських виборах. Про це пише 24 Канал з посиланням на Markets Insider.
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Крім того, долар подорожчав на 8% з початку жовтня. Ба більше, валюта навіть торгувалася на піковому рівні за два роки. Зростання долара пов'язане із очікуваннями, що політика Трампа може спровокувати новий сплеск інфляції у США. Через це Федеральний резерв може бути вимушений утримувати процентні ставки на високому рівні.
Подорожчання валюти має низку наслідків для звичайних людей. Серед них виділяють такі:
- Завдяки дорожчому долару зростає купівельна спроможність за кордоном при оплаті товарів і послуг в інших валютах. Це означає, що під час конвертації долара в інші валюти в кінцевому підсумку людина отримає більше іноземної валюти, ніж за режиму слабкого долара.
- Також старший інвестиційний стратег US Bank Wealth Management заявив, що іноземні товари, куплені за сильнішого долара, зазвичай "дешевші з огляду на зростаючу купівельну спроможність". Крім того, сильний долар може знизити інфляційний тиск в країні. Принаймні в короткостроковій перспективі.
- Водночас сильний долар може нашкодити інвестиціям. Особливо це стосується компаній, які отримують дохід за кордоном. Це означає, що високий курс долара може призвести до зниження доходів компаній від іноземних операцій, що у результаті негативно вплине на їхній загальний прибуток. Приблизно 40% доходів компаній, які входять до Індексу S&P 500, надходять від іноземних операцій.