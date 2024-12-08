Последствия стремительного роста доллара США

Индекс доллара США вырос на 5% с начала ноября 2024 года, когда Дональд Трамп победил на президентских выборах. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Markets Insider.

Стоит внимания Как выглядят 100 долларов старого образца

Кроме того, доллар подорожал на 8% с начала октября. Более того, валюта даже торговалась на пиковом уровне за два года. Рост доллара связан с ожиданиями, что политика Трампа может спровоцировать новый всплеск инфляции в США. Поэтому Федеральный резерв может быть вынужден удерживать процентные ставки на высоком уровне.

Подорожание валюты имеет ряд последствий для обычных людей. Среди них выделяют следующие: