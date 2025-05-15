Долар США під тиском через Трампа

Песимізм інвесторів стосовно долара США досягнув пікового рівня за 19 років. Цей показник зафіксували у травні 2025 року, що вказано у звіті Bank of America, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Річ у тому, що показник underweight у портфелях FMS сягнув максимуму. Цей індикатор свідчить про те, що частка активу в інвестиційних портфелях нижча за еталонний рівень. Експерти Bank of America пов'язують негавтині настрої трейдерів та інвесторів з хаотичною торговою політикою Дональда Трампа.

Додають, що похмурими були настрої особливо щодо американських активів перед торговими переговорами США та Китаю, які пройшли 9 – 11 травня у Швейцарії. Додають, що призупинення торгової війни між найбільшими економіками світу сприяє стабілізації ситуації у світі та зменшує ризики рецесії.

Домовленості США та Китаю позитивно вплинули на ринки. Зокрема, після угоди біткойн зріс в ціні, досягнувши позначки в понад 105 тисяч доларів. Тоді як чистий показник underweight для американських акцій у травні становить 38%. Це на 2% вище, порівняно з квітнем, а також є максимумом за 2 роки.